6 Dicembre 2022

Fornitura di energia per le utenze sugli immobili comunali e altre utenze per n°11 POD per un consumo annuo di 26.361 kWh/anno. Comune di Bannio Anzino (VB). Importo: n.d. Scadenza: 30/12/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: