20 Maggio 2022

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali e la pubblica illuminazione. Comune di Borno (BS). Importo: 185.000 € Scadenza: 29/5/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: