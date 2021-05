27 Maggio 2021

Fornitura di energia elettrica per il periodo 1.2.2022-31.1.2023 per utenze relative ad impianti del servizio idrico integrato e, in via residuale, per utenze relative a servizi diversi. Comune di Pavia. Ente appaltante: Pavia Acque S.c.a.r.l. Importo: 10.750.000 € Scadenza: 21/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

