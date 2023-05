16 Maggio 2023

Fornitura di energia elettrica per la sede operativa dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), situato in via Carlo Magno 1 a Parma. La sede ospita uffici e sale meeting, dove operano stabilmente circa 600 persone. L’energia elettrica è erogata in media tensione attraverso un punto di consegna situato all’interno dell’edificio stesso. Ente appaltante: EFSA. […]

