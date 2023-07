21 Luglio 2023

Fornitura di energia elettrica nel periodo 1 marzo 2024 – 28 febbraio 2025, per circa 50 GWh, in MT e BT per gli impianti di Sidra S.p.A. Ente appaltante: Sidra S.p.A. Importo: 10.000.000 € Scadenza: 31/7/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

