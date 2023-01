16 Gennaio 2023

Affidamento della fornitura di energia elettrica alle utenze di illuminazione pubblica e degli immobili comunali. Comune di Sant'Agata del Bianco (RC). Importo: n.d. Scadenza: 26/1/2023

