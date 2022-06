22 Giugno 2022

Procedura di carattere comunitario volta alla stipula di un accordo quadro del consorzio C.A.I.E., in qualità di centrale di committenza, per la fornitura di energia elettrica e servizi associati, durata di un anno, per un ammontare totale annuo fino a 49 GWh distinti in due lotti. Punti di prelevamento totali dislocati sul territorio nazionale. Ente […]

