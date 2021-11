15 Novembre 2021

Bando di gara per fornitura di energia elettrica alle utenze C.A.D.F. S.p.A. per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024, nel territorio aziendale a livello nazionale. Ente appaltante: C.A.D.F. S.p.A., Ciclo Integrato Acquedotto Depurazione Fognatura. Importo: 8.568.813 € Scadenza: 29/11/2021 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

