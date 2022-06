14 Giugno 2022

Fornitura di energia elettrica presso Villa Serena S.r.l. per un anno a decorrere dal 1 ottobre 2022. Comune di Montefiascone (VT). Ente appaltante: Villa Serena S.r.l. Importo: n.d. Scadenza: 20/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

