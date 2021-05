31 Maggio 2021

Bando di gara per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per l’anno 2022 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione. Durata: 01/01/2022 – 31/12/2022. Ente appaltante: Innova Puglia S.p.A. Importo: 21.635.782 € Scadenza: 10/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

