26 Luglio 2023

Bando per la fornitura di energia elettrica in Emilia Romagna diviso in lotti: Lotto 1: energia elettrica per i punti di prelievo delle aziende del sistema sanitario regionale, utenze in media tensione; Lotto 2: energia elettrica per i punti di prelievo delle aziende del sistema sanitario regionale, utenze in bassa tensione e per le altre […]

