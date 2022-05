19 Maggio 2022

Fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di consumo (punti di consegna) di ATAC Civitanova S.p.A. a Civitanova Marche (MC). Ente appaltante: ATAC Civitanova S.p.A. Importo: 3.504.000 € Scadenza: 1/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: