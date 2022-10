10 Ottobre 2022

Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di libero mercato per l’anno 2023 in BT e MT-AT. Appalto suddiviso in 2 lotti. Durata in mesi: 12. Ente appaltante: Utility Alliance del Piemonte. Importo complessivo: 227.261.909 € Scadenza: 24/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

