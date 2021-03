10 Marzo 2021

Fornitura di energia elettrica per utenze in BT/MT per un quantitativo presunto di KWH 55.000.000 all’anno. Comune di Catania. Ente appaltante: ACOSET S.p.A. Importo: 7.500 € Scadenza: 14/4/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

