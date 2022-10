25 Ottobre 2022

Fornitura di energia elettrica al servizio delle utenze di Sasi S.p.A. Comune di Lanciano (CH). Ente appaltante: SASI S.p.A. Società Abruzzese per il Servizio Idrico integrato. Importo: 9.000.000 € Scadenza: 28/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

