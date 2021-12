21 Dicembre 2021

Accordo quadro per la fornitura di attuatori elettromeccanici suddivisa in tre lotti. Durata in mesi: 24. Lotto n.1: (50% del totale); lotto n.2: (30% del totale); lotto n.3: (20% del totale). Luoghi principali di esecuzione: Lazio e Campania. Ente appaltante: ACEA S.p.A. Importo complessivo: 900.000 € Scadenza: 24/1/2022 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio […]

Potrebbe interessarti anche: