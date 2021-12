14 Dicembre 2021

Fornitura di corpi illuminanti presso stazione marittima del porto di Palermo. Durata in giorni: 30. Ente appaltante: Autorità Portuale di Palermo-AdSP mare di Sicilia Occidentale. Importo: 302.433 € Scadenza: 3/1/2021 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

