10 Ottobre 2022

Avviso di fornitura per relamping corpi illuminanti a LED per illuminazione tunnel e linea della Metropolitana di Brescia. Durata in mesi: 4. Ente appaltante: Brescia Infrastrutture S.r.l. Importo: 322.500 € Scadenza: 7/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

