5 Agosto 2022

Fornitura di n. 1 sistema integrato in 6 siti aziendali per un totale di n. 16 colonnine con doppio punto di ricarica, per la ricarica di e-bus. Comune di San Donà di Piave (VE). Ente appaltante: ATVO S.p.A. Importo: n.d. Scadenza: 16/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

