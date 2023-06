12 Giugno 2023

Procedura aperta gestita con sistemi telematici, avente a oggetto la fornitura di batterie su territorio nazionale per l’infrastruttura ferroviaria. Gara suddivisa in 3 lotti. Ente appaltante: Rete Ferroviaria Italiana. Importo complessivo: 9.948.738 € Scadenza: 5/7/2023 Bando (pdf) Per informazioni: Rete Ferroviaria Italiana Bandi del giorno Archivio Bandi

