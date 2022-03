1 Marzo 2022

Fornitura in opera presso la cabina primaria 50 kV “Pasubio” a Vicenza di n. 2 autotrasformatori 20 MVA 10/20 kV. Ente appaltante: AGSM Verona S.p.A. Importo: 600.332 € Scadenza: 15/3/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

