15 Marzo 2021

Bando di gara per la fornitura di autobus urbani classe I ad alimentazione elettrica da metri 7,75 a metri 9,50 nel Comune di Catania. Importo: 3.420.000 € Scadenza: 16/4/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

