30 Maggio 2023

Fornitura di autobus urbani Classe I, 12 e 18 metri circa, ad alimentazione elettrica destinati al trasporto pubblico locale e in regime di full service. Durata 270 giorni. Comune di Novara. Ente appaltante: Sun S.p.A. Importo: 4.937.000 € Scadenza: 27/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

