16 Maggio 2023

Fornitura autobus di linea, tipo urbano (classe I) lunghezza compresa fra 6,50 e 7,49 metri a trazione completamente elettrica plug-in, completo di stazione di ricarica. durata 240 giorni. Comune di Bussoleno (TO). Ente appaltante: Bellando Tours S.r.l. Importo: 287.000 € Scadenza: 15/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

