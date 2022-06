9 Giugno 2022

Avviso pubblico per la realizzazione di una linea suburbana Trento Lavis Zambana con fornitura di autobus elettrici e la fornitura e posa in opera dell’infrastruttura di ricarica. Ente appaltante: Trentino trasporti esercizio S.p.A. Importo: 12.232.075 € Scadenza: 24/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

