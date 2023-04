11 Aprile 2023

Fornitura di n. 13 autobus elettrici, comprensiva della fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica e del servizio di manutenzione full service. Comune di Perugia. Importo: 11.625.000 € Scadenza: 8/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

