19 Maggio 2022

Manifestazione di interesse per fornitura e posa in opera di apparecchiature illuminanti a elevata efficienza energetica e servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, lungo il tratto del corso Umberto del Comune di Leonforte (EN). Importo: n.d. Scadenza: 30/5/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

