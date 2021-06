1 Giugno 2021

Fornitura di apparecchi illuminanti stradali a led per l’illuminazione delle rampe degli svincoli presenti lungo la rete di Autostrade per l’Italia. Importo: 213.930 € Scadenza: 11/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: