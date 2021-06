10 Giugno 2021

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), bisogna aumentare di circa sette volte gli investimenti annuali in energie pulite nelle nazioni in via di sviluppo, da meno di 150 miliardi di dollari nel 2020 a più di mille miliardi di $ entro il 2030, se si vogliono raggiungere gli obiettivi climatici net-zero a metà secolo. Autore: Iea […]

