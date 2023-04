19 Aprile 2023

Regione Umbria concede contributi per coprire al 100% i costi sostenuti per la costituzione e l’esercizio di aggregazioni, finalizzate alla creazione di filiere verticali per la valorizzazione a uso energetico delle biomasse agricole e forestali. La filiera dovrà riguardare la produzione della biomassa, la sua trasformazione a fini energetici e le successive fasi di commercializzazione e distribuzione. Ente appaltante: Regione […]

