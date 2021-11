5 Novembre 2021

Servizio di esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione comunale a Sorrento (NA). Durata in giorni: 150. Ente appaltante: C.U.C. – Penisola Sorrentina. Importo: 479.456 € Scadenza: 10/12/2021 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

