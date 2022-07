1 Luglio 2022

Erogazione di energia elettrica verde e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni della regione autonoma Valle d’Aosta e altri enti convenzionati. Comune di Brissogne (AO). Ente appaltante: In Va S.p.A. Centrale unica di committenza Regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Importo: 51.675.000 € Scadenza: 20/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

Potrebbe interessarti anche: