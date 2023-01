12 Gennaio 2023

L’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) in questo rapporto fa un’analisi completa della situazione industriale per le tecnologie principali della transizione – come moduli fotovoltaici, turbine eoliche, batterie per veicoli elettrici, elettrolizzatori e pompe di calore – oltre a mappare la probabile evoluzione per i prossimi anni. Autore: Iea Data pubblicazione: genaio 2023 Pagine: 459 Il […]

