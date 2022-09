5 Settembre 2022

Autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili è una soluzione molto promettente per tagliare le bollette e combattere la crisi energetica, spinta dai prezzi record di elettricità e gas sui mercati europei. Il documento esplora le potenzialità per i prosumer in Europa e identifica gli ostacoli da superare per facilitare la partecipazione dei cittadini alla transizione […]

