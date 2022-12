2 Dicembre 2022

Nel 2022 è arrivato un potenziale punto di svolta per gli investimenti mondiali in efficienza energetica, dopo anni di progressi molto lenti. Si parla di 560 miliardi di $, in crescita del 16% rispetto al 2021, considerando tutti i settori: riqualificazione degli edifici, trasporti, attività industriali. Autore: Iea Data pubblicazione: dicembre 2022 Pagine: 130 Il […]

