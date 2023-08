25 Agosto 2023

Titolo completo: Energy communities for companies: Executives’ preferences for local and renewable energy procurement Finora le Pmi sono sono state poco inclini a investire risorse e tempo per partecipare alle CER. Uno studio, pubblicato su Renewable and Sustainable Energy Reviews (Volume 184, 2023, 113506, ISSN 1364-0321), analizza cosa attrae e cosa trattiene le Pmi dal decidere […]

