13 Settembre 2023

Gli investimenti globali nelle tecnologie pulite dovranno accelerare moltissimo, per tenere il passo degli obiettivi climatici – azzerare le emissioni nette di CO2 al 2050 – ma restano diverse resistenze da parte di aziende e consumatori. La maggior parte delle persone non è disposta a pagare nemmeno un piccolo sovrapprezzo sulle bollette per ridurre le […]

Potrebbe interessarti anche: