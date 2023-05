3 Maggio 2023

Ridurre le emissioni di metano, eliminare il flaring (tranne i casi di emergenza), elettrificare gli impianti produttivi con energia rinnovabile, installare sistemi per la cattura della CO2, utilizzare idrogeno low-carbon nelle raffinerie. Sono le cinque azioni più importanti che le industrie oil&gas possono mettere in campo per abbattere le emissioni di gas-serra, fino al 60% […]

Potrebbe interessarti anche: