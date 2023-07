23 Luglio 2023

Gli attacchi delle destre al Green Deal, la variabile Timmermans, gli obiettivi su rinnovabili ed emissioni al 2030-2050. I possibili scenari che si aprono in vista delle elezioni politiche Ue del prossimo anno, secondo il think tank italiano per il clima, ECCO. Autore: Francesca Bellisai Data pubblicazione: luglio 2023 Pagine: 26 Il seguente documento è […]

Potrebbe interessarti anche: