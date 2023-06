14 Giugno 2023

Due report di Motus-E dedicati al trasporto delle merci sulle strade italiane con mezzi elettrici: il primo propone una roadmap per l’elettrificazione del settore e il secondo si concentra sui punti di ricarica. Roadmap per l’elettrificazione del trasporto merci su strada Autore: Motus-E Data pubblicazione: maggio 2023 Pagine: 103 Scarica pdf Le infrastrutture di ricarica per […]

