2 Ottobre 2023

Servizio di progettazione esecutiva e successiva realizzazione dei lavori di elettrificazione delle banchine del porto di Monfalcone (GO), progetto n. 1938. Durata: 480 giorni. Ente appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Importo: 6.560.515 € Scadenza: 6/11/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

