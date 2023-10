3 Ottobre 2023

Accordo quadro per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di elettrificazione banchine con 3 impianti di cold ironing presso le banchine del porto di Taranto. Ente appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Importo: 44.401.346 € Scadenza: 25/10/2023

