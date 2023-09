28 Settembre 2023

Procedura aperta di appalto integrato per l’elettrificazione delle banchine d’ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona (CH). Ente appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Importo: 1.437.757 € Scadenza: 6/11/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

