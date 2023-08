9 Agosto 2023

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e dei lavori necessari alla realizzazione degli interventi di elettrificazione delle banchine (cold ironing) nei porti di Piombino e Portoferraio (LI). Durata in giorni: 1991. Ente appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Importo: 20.469.315 € Scadenza: 29/9/2023

