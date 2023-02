3 Febbraio 2023

Avviso per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di elettrificazione delle banchine dei porti dell’AdSP dello Stretto, segnatamente dei porti di Messina, Reggio Calabria e Milazzo. Durata 780 giorni. Ente appaltante: Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. Importo: 17.287.215 € Scadenza: 3/3/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]

