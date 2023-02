3 Febbraio 2023

Le batterie dei veicoli elettrici hanno un potenziale teorico enorme per le applicazioni V2G (Vehicle-to-Grid): 18-30 TWh al 2050, ampiamente sufficienti a coprire le esigenze di accumulo di breve termine sulla rete. Queste tecnologie permettono di scambiare energia in modo bidirezionale dalla rete elettrica verso le batterie e da queste ultime verso la rete, in […]

