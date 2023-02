7 Febbraio 2023

Affidamento della concessione per la gestione integrata, progettazione e realizzazione interventi di efficienza energetica e di adeguamento della rete di illuminazione pubblica con implementazione infrastrutture per le smart city, con apporto di capitali privati. La durata del contratto è fissata in 18 mesi. Comune di San Cipriano Picentino (SA). Importo: 927.267 € Scadenza: 8/3/2023 Bando (pdf) […]

