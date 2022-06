13 Giugno 2022

Una guida per le diagnosi energetiche nel settore delle fonderie industriali, dedicata ad imprese e professionisti. Oltre a fornire le informazioni necessarie per svolgere una diagnosi energetica di qualità, il documento contiene le indicazioni per strutturare un piano di monitoraggio dei consumi energetici, gli indici di consumo specifico di riferimento, un ampio database dei possibili […]

