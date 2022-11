18 Novembre 2022

Un nuovo pacchetto di consigli realizzato da Enea in collaborazione con Isnova e Logical Soft per il mese dell’efficienza energetica, l’iniziativa che promuove per tutto novembre un uso più consapevole e razionale dell’energia. Autore: Enea Data pubblicazione: novembre 2022 Pagine: 1 Il documento è collegato all’articolo: Risparmio energetico nella PA e negli ospedali, i consigli […]

