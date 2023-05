16 Maggio 2023

Avviso per affidamento in concessione degli interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, comprensivo dei servizi di progettazione, direzione lavori coordinamento della sicurezza, manutenzione, gestione e fornitura dell’energia elettrica. Comune di Castelforte (LT). Importo: 2.367.213 € Scadenza: 16/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

